Защитник клубов КХЛ Вадим Кудако завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет

Защитник клубов КХЛ и ВХЛ Вадим Кудако завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет, сообщает пресс-служба «Северстали».

Вадим — череповецкий воспитанник, защитник, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2017 года, дебютировал в КХЛ в составе «Северстали». В Череповце провёл шесть сезонов с 2015 по 2021 год. Всего в КХЛ Кудако провёл 376 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу с показателем полезности «-47».

Последний сезон-2023/2024 защитник провёл в ВХЛ в составе «Звезды». Всего в КХЛ Кудако выступал за «Северсталь», новосибирскую «Сибирь» и «Сочи».