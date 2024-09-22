«Указали негодяю его место». Кожевников — о поражении Гашека на выборах в Чехии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение Доминика Гашека на выборах в чешский сенат. Бывший вратарь сборной Чехии не вышел во второй тур чешских выборов в Сенат, он набрал 20,28% голосов.

«Меня это даже радует. Значит, не наговорил, чтобы его выбрали. Указали негодяю его место. Что касается спортсменов в политике, отношусь к этому нормально. Если они там спортом будут заниматься, почему бы и нет. Актёры тоже баллотируются, потом культуру развивают. А что лучше — по блату во власть попадать? Будучи спортсменом, за счёт своих громких побед и имени честнее получается», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Конкуренты Гашека набрали 33,28% и 26,23% голосов соответственно и прошли во второй тур голосования.