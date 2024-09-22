Билл Дэйли рассказал о том, как НХЛ пытается сгладить неравенство налогов в клубах лиги

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал ситуацию с налогами в НХЛ. В некоторых штатах США и в канадских городах игроки НХЛ платят повышенные налоги, что виляет на привлекательность команд лиги в финансовом плане. Одним из способов уравнивания условий может послужить потолок зарплат, который будет учитывать этот фактор.

«Слишком многое мы должны учитывать, чтобы взять это под контроль. Желание игрока играть за клуб также зависит от потенциальных партнёров по команде и его роли в новом клубе. Учесть все факторы очень сложно. Канадские СМИ твердят, что их клубы находятся в невыгодном положении. Мы принимаем во внимание эти разговоры и ищем способы улучшить ситуацию.

Не думаю, что возможно сделать разный потолок зарплат для клубов, хотя косвенно мы это учитываем в некоторых моментах коллективного соглашения, бонусов и прочего. Мы будем развивать эту формулу дальше», – цитирует Дэйли The Hockey News.