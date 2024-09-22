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«Ещё может забивать, а не просто ходить с палочкой». Плющев — о голе Ягра в 52 года

«Ещё может забивать, а не просто ходить с палочкой». Плющев — о голе Ягра в 52 года
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением об игре Яромира Ягра в Чехии. Ранее 52-летний нападающий забросил победную шайбу за «Кладно» в матче чемпионата Чехии со «Спартой» (4:2).

«Кто-то в 50 лет устаёт, когда надевает форму, а он выходит на лёд и забрасывает шайбу. Надо отдать ему должное и снять шляпу, как перед мастером, который в свои 52 года ещё может забивать, а не просто ходить с палочкой», – цитирует Плющева Vprognoze.

Ягр установил рекорд, став самым возрастным профессиональным игроком в истории, забросившим в ворота шайбу. На момент гола «Спарте» Яромиру было 52 года и 218 дней. Прежнее достижение принадлежало ему же.

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