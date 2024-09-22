«Да ему всё равно, есть он в рейтинге или нет». Кожевников — об Овечкине вне топ-50 от TSN

Советский хоккеист Александр Кожевников рассказал, насколько важен рейтинг TSN для Александра Овечкина.

«Да Овечкину все равно, есть он в рейтинге или нет, какое место там занимает. Тщеславие пользы никакой не принесет. Он своей игрой доказывает из года в год, что он не только в топ-50, но и как минимум в десятке лучших в НХЛ. А побьет рекорд Гретцки, все встанет на свои места.

Не добавили его, скорее всего, из-за возраста. Но качество игры-то важнее», — приводит слова Кожевникова «Все ПроСпорт».

Напомним, 39-летний капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала TSN.