Игорь Ларионов объяснил, почему Дмитрий Кагарлицкий выпал из основного состава

Главный тренер хоккейной команды «Торпедо» из Нижнего Новгорода Игорь Ларионов объяснил, почему Дмитрий Кагарлицкий сейчас находится в запасе.

– Имеет смысл дать больше игрового времени Кагарлицкому?

– Скажу такую вещь: я с Каги очень много говорю. Очень хороший парень, мастеровитый, но мы не можем человека, которому 35 лет, держать на лавке 13-м нападающим и ждать его только на большинство.

Сегодняшняя игра предполагает формат «5 на 5», очень большой объём работы, как бы там ни было. Если ты становишься старше, ты должен успевать за той молодёжью, которая сегодня играет очень быстро. Каги об этом знает, — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

В пяти матчах в составе «Торпедо» в этом сезоне Кагарлицкий провёл на льду 14 минут и не смог сделать ни одного результативного действия.