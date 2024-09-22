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Шестёркин и Куик — лучшая пара вратарей НХЛ по версии The Score

Шестёркин и Куик — лучшая пара вратарей НХЛ по версии The Score
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Игорь Шестёркин и Джонатан Куик названы лучшей парой голкиперов в НХЛ по версии издания The Score.

«В Нью-Йорке много хороших вратарей. Хотя это было близко, мы отдали преимущество «Рейнджерс» над «Айлендерс» после сезона, в котором игра Шестёркина превзошла игру его давнего друга Сорокина», — написано в статье.

Всего издание назвало пять пар вратарей, которые, по их мнению, являются лучшими в Национальной хоккейной лиге. Из российских вратарей там оказались также Илья Сорокин (2 место), Семен Варламов (2 место), Пётр Кочетков (3 место). Только пары на четвёртом и пятом месте обошлись без голкиперов из России.

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