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Пять россиян — в топ-10 сильнейших хоккеистов NHL 25 из Европы

Electronic Arts продолжает публиковать рейтинги лучших хоккеистов, представленных в скоро выходящей NHL 25. Cразу пять российских игроков попали в топ-10 лучших (по рейтингу) хоккеистов игры из Европы:

1) Леон Драйзайтль — 95 («Эдмонтон»)

2) Никита Кучеров — 95 («Тампа-Бэй»)

3) Давид Пастрняк — 95 («Бостон»)

4) Артемий Панарин — 95 («Нью-Йорк Рейнджерс»)

5) Александр Барков — 94 («Флорида»)

6) Микко Рантанен — 93 («Колорадо»)

7) Роман Йози — 93 («Нэшвилл»)

8) Кирилл Капризов — 93 («Миннесота»)

9) Игорь Шестёркин — 92 («Нью-Йорк Рейнджерс»)

10 Андрей Василевский — 92 («Тампа-Бэй»)

Релиз NHL 25 состоится 4 октября.