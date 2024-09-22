Пять россиян — в топ-10 сильнейших хоккеистов NHL 25 из Европы

Electronic Arts продолжает публиковать рейтинги лучших хоккеистов, представленных в скоро выходящей NHL 25. Cразу пять российских игроков попали в топ-10 лучших (по рейтингу) хоккеистов игры из Европы:
1) Леон Драйзайтль — 95 («Эдмонтон»)
2) Никита Кучеров — 95 («Тампа-Бэй»)
3) Давид Пастрняк — 95 («Бостон»)
4) Артемий Панарин — 95 («Нью-Йорк Рейнджерс»)
5) Александр Барков — 94 («Флорида»)
6) Микко Рантанен — 93 («Колорадо»)
7) Роман Йози — 93 («Нэшвилл»)
8) Кирилл Капризов — 93 («Миннесота»)
9) Игорь Шестёркин — 92 («Нью-Йорк Рейнджерс»)
10 Андрей Василевский — 92 («Тампа-Бэй»)
Релиз NHL 25 состоится 4 октября.