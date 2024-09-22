Таварес высказался на тему передачи капитанства в «Торонто» Мэттьюсу

Бывший капитан «Торонто» Джон Таварес в очередной раз прокомментировал переход капитанской повязки Остону Мэттьюсу.

«Всё было очень естественно. У нас с Остоном потрясающие отношения, мы очень уважаем друг друга.

Будут определённые обязанности, которые он возьмёт на себя, особенно в общении со СМИ и болельщиками.

Знаю, что всё будет немного по-другому, но не думаю, что это сильно изменит мой подход к игре», — приводит слова Тавареса TSN.

Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017. В минувшем сезоне «Торонто» дошёл до четвертьфинала Восточной конференции.