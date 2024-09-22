«Металлург» объявил о церемонии поднятия стяга Бирюкова

Завтра, 23 сентября, «Металлург» на домашней арене проведёт церемонии поднятия флага в честь бывшего хоккеиста команды Евгения Бирюкова и открытия в честь него звезды на аллее славы. Эти церемонии пройдут перед игрой с «Салаватом Юлаевым», в котором Бирюков работает тренером. Об этом сообщается в телеграм-канале «Металлурга».

«Завтрашний матч будет особенным — ведь своё место в пантеоне величайших игроков «Металлурга» займёт Евгений Бирюков! В 17:45 состоится открытие звезды Евгения на Аллее Славы перед Ареной, а в 18:45 начнётся церемония поднятия стяга с номером 48. Ждём всех и каждого!» — сказано в заявлении «Металлурга».