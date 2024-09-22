«Запомню этот день на всю жизнь». Хоккеист «Трактора» — об игре с Кузнецовым

20-летний нападающий «Трактора» Алексей Рыкманов признался, что запомнит игру с форвардом СКА Евгением Кузнецовым на всю жизнь. Хоккеисты пересеклись в матче команд 12 сентября. «Трактор» победил 3:0.

— На кого вы равнялись в детстве?

— Помню, как в детстве ходил на все домашние матчи «Трактора» с отцом и дедушкой. Пристально следил за Евгением Кузнецовым, также очень нравился Станислав Чистов.

— Вам был понятен переход Евгения Кузнецова в СКА?

— Да, он ведь объяснил свой выбор в интервью. Евгений решил, что так будет лучше для семьи, а это самое главное. Мне было очень приятно сыграть против Кузнецова. Запомню этот день на всю жизнь, — приводит слова Рыкманова сайт КХЛ.