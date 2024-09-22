«Автомобилист» обыграл «Ладу» в матче КХЛ. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд

На льду «Лада-Арены» в Тольятти прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Лада» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Глебом Лазаревым, закончилась со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста».

Победную шайбу на свой счёт с передачи Анатолия Голышева записал Ник Меркли.

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, ранее обыграв «Авангард» (3:0). Клуб из Екатеринбурга одержал пять побед в восьми матчах сезона.

«Лада» уступила третью игру подряд. Ранее тольяттинцы проиграли СКА (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (1:2). «Лада» потерпела пять поражений в семи матчах.