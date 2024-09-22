«Автомобилист» обыграл «Ладу» в матче КХЛ. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд
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На льду «Лада-Арены» в Тольятти прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Лада» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Глебом Лазаревым, закончилась со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста».
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Голышев) – 36:11 (5x5)
Победную шайбу на свой счёт с передачи Анатолия Голышева записал Ник Меркли.
«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, ранее обыграв «Авангард» (3:0). Клуб из Екатеринбурга одержал пять побед в восьми матчах сезона.
«Лада» уступила третью игру подряд. Ранее тольяттинцы проиграли СКА (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (1:2). «Лада» потерпела пять поражений в семи матчах.
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