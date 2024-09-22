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Морган Райлли сказал добрые слова в адрес Николая Кулёмина

Морган Райлли сказал добрые слова в адрес Николая Кулёмина
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Канадский хоккеист Морган Райлли пожелал всего хорошего бывшему товарищу по команде Николаю Кулёмину, который недавно подписал пробный контракт с «Оттавой Сенаторз».

«Когда он был здесь, он был великим игроком. Просто непревзойдённый 200-футовый нападающий и рабочий, большой, сильный парень. Помню, как был молодым, и у него была такая внушительная фигура. Он молодец. Я желаю ему только самого лучшего», — приводит слова Райлли журналист NHL Дэвид Альтер.

Райлли и Кулёмин вместе играли в «Торонто» на протяжении двух сезонов. С сезона-2018/2019 Кулёмин вернулся в КХЛ, но в текущей регулярке он сыграет в «Оттаве». 38-летний хоккеист подписал пробный контракт с канадским клубом.

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