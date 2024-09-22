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Ак Барс — Сочи, результата матча 22 сентября 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче и продлил победную серию до трёх
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Сегодня, 22 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Сочи». Со счётом 5:2 победу одержала казанская команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Лямкин (Галимов, Сафонов) – 09:03 (5x5)     2:0 Коршков (Галимов) – 18:42 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов) – 19:46 (5x5)     4:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 23:02 (5x4)     5:0 Терехов (Лучевников, Марченко) – 31:25 (5x5)     5:1 Хафизов (Сероух, Авершин) – 36:21 (5x5)     5:2 Хафизов – 50:37 (4x5)    

К середине второго периода «Ак Барс» вёл со счётом 5:0, шайбами отметились: Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Семён Терехов. Сочинским хоккеистам удалось отыграть лишь две шайбы благодаря дублю Тимура Хафизова.

Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение. «Ак Барс» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Востока. «Сочи» на 11-й строчке в таблице Восточной Конференции.

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