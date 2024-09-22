«Ак Барс» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче и продлил победную серию до трёх

Сегодня, 22 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Сочи». Со счётом 5:2 победу одержала казанская команда.

К середине второго периода «Ак Барс» вёл со счётом 5:0, шайбами отметились: Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Семён Терехов. Сочинским хоккеистам удалось отыграть лишь две шайбы благодаря дублю Тимура Хафизова.

Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение. «Ак Барс» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Востока. «Сочи» на 11-й строчке в таблице Восточной Конференции.