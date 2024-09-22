Нападающий «Эдмонтона» Кейн перенёс операцию на бедро и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в субботу, 21 сентября, перенёс операцию, которую откладывали некоторое время. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

«Эвандер Кейн перенёс операцию в пятницу в Нью-Йорке. Точных сроков восстановления нет, но ожидается, что он будет доступен не раньше января-февраля», — написал Фридман на своей странице в социальных сетях.

Известно, что Кейн в прошлом сезоне играл с травмами обеих приводящих мышц бедра, с двумя разрывами мышц живота и двумя грыжами. Операцию, по словам самого Кейна, не проводили раньше, потому что предполагали, что какая-либо травма может поддаваться реабилитации.