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Нападающий «Эдмонтона» Кейн перенёс операцию на бедро и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Эдмонтона» Кейн перенёс операцию на бедро и выбыл на неопределённый срок
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в субботу, 21 сентября, перенёс операцию, которую откладывали некоторое время. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

«Эвандер Кейн перенёс операцию в пятницу в Нью-Йорке. Точных сроков восстановления нет, но ожидается, что он будет доступен не раньше января-февраля», — написал Фридман на своей странице в социальных сетях.

Известно, что Кейн в прошлом сезоне играл с травмами обеих приводящих мышц бедра, с двумя разрывами мышц живота и двумя грыжами. Операцию, по словам самого Кейна, не проводили раньше, потому что предполагали, что какая-либо травма может поддаваться реабилитации.

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