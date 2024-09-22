«Эдмонтон» подписал пробный контракт с 34-летним Майком Хоффманом

«Эдмонтон Ойлерз» подписал пробный контракт с 35-летним Майком Хоффманом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Всего в НХЛ Хоффман провёл 745 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 33 матча в плей-офф Кубка Стэнли. В минувшем сезоне он сыграл в «Сан-Хосе» и в 66 матчах смог заработать 23 очка. Он забросил 10 шайб и отдал 13 голевых передач.

Хоффман был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте 2009 года под общим 130-м номером. Средняя годовая зарплата игрока по прошлому контракту составляла $ 4,5 млн.

Теперь его ожидают в тренировочном лагере «Эдмонтона». «Ойлерз» в минувшем сезоне стал серебряным призёром Кубка Стэнли.