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Илья Самсонов рассказал, насколько быстро принял решение о переходе в «Вегас Голден Найтс»

Илья Самсонов рассказал, насколько быстро принял решение о переходе в «Вегас Голден Найтс»
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Российский хоккеист Илья Самсонов рассказал, сколько времени ему понадобилось, чтобы принять решение о переходе в «Вегас Голден Найтс».

«У меня была пара предложений. Я поговорил с семьёй и принял решение за пару часов. Позвонил агенту и сказал: да, я готов», — приводит слова Самсонова официальный аккаунт «Вегас Голден Найтс» в соцсетях.

27-летний Самсонов выступал за «Торонто» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 40 встречах, одержал 23 победы и оформил три «сухих» матча. 1 июля стало известно, что следующий сезон Самсонов проведёт уже в «Вегасе».

В сезоне-2022/2023 «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, проиграв «Флориде Пантерз».

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