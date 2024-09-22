Илья Самсонов рассказал, насколько быстро принял решение о переходе в «Вегас Голден Найтс»

Российский хоккеист Илья Самсонов рассказал, сколько времени ему понадобилось, чтобы принять решение о переходе в «Вегас Голден Найтс».

«У меня была пара предложений. Я поговорил с семьёй и принял решение за пару часов. Позвонил агенту и сказал: да, я готов», — приводит слова Самсонова официальный аккаунт «Вегас Голден Найтс» в соцсетях.

27-летний Самсонов выступал за «Торонто» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 40 встречах, одержал 23 победы и оформил три «сухих» матча. 1 июля стало известно, что следующий сезон Самсонов проведёт уже в «Вегасе».

В сезоне-2022/2023 «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, проиграв «Флориде Пантерз».