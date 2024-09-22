«Ак Барс» одержал четыре победы в последних пяти матчах КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своём льду обыграл «Сочи» (5:2) и продлил победную серию до трёх матчей. Всего у казанцев четыре победы в пяти последних встречах.

К середине второго периода «Ак Барс» вёл со счётом 5:0, шайбами отметились: Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Семён Терехов. Сочинским хоккеистам удалось отыграть лишь две шайбы благодаря дублю Тимура Хафизова.

Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение. «Ак Барс» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Востока. «Сочи» — на 11-й строчке в таблице Западной Конференции.