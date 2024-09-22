«Ак Барс» одержал четыре победы в последних пяти матчах КХЛ
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Казанский «Ак Барс» на своём льду обыграл «Сочи» (5:2) и продлил победную серию до трёх матчей. Всего у казанцев четыре победы в пяти последних встречах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Лямкин (Галимов, Сафонов) – 09:03 (5x5) 2:0 Коршков (Галимов) – 18:42 (5x5) 3:0 Яшкин (Семёнов) – 19:46 (5x5) 4:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 23:02 (5x4) 5:0 Терехов (Лучевников, Марченко) – 31:25 (5x5) 5:1 Хафизов (Сероух, Авершин) – 36:21 (5x5) 5:2 Хафизов – 50:37 (4x5)
К середине второго периода «Ак Барс» вёл со счётом 5:0, шайбами отметились: Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Семён Терехов. Сочинским хоккеистам удалось отыграть лишь две шайбы благодаря дублю Тимура Хафизова.
Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение. «Ак Барс» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Востока. «Сочи» — на 11-й строчке в таблице Западной Конференции.
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