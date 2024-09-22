Главный тренер «Автомобилиста» высказался о победе над «Ладой»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ладой» (0:1) в матче КХЛ.

«Несмотря на счёт, обоюдоострая игра. Хорошие моменты были у обеих сторон, игра шла до гола, и здорово, что этот гол забили мы. Основным был второй период, где было несколько выходов «два в один», был под нашими воротами момент, когда Женя Аликин подтащил нас. Здорово, что выстояли в концовке, бригада меньшинства отлично сыграла, хорошо убили время. Удаления в концовке не позволяли выступить в атаке. У нас хорошие вратари, они должны дальше выполнять свою работу», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.