Главный тренер «Лады» объяснил проблемы команды при игре в большинстве

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Перестановки в составе? Ищем оптимальные варианты, мы недовольны. Чем мы можем быть довольны, когда такие результаты? Сафин пропустил игру не по медицинским показателям. Проблемы в большинстве? Наверное, банального мастерства не хватает, кто же им мешает забивать «пять на три»?» — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

«Лада» уступила третью игру подряд. Ранее тольяттинцы проиграли СКА (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (1:2). «Лада» потерпела пять поражений в семи матчах.