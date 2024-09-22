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Главный тренер «Лады» объяснил проблемы команды при игре в большинстве

Главный тренер «Лады» объяснил проблемы команды при игре в большинстве
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Голышев) – 36:11 (5x5)    

«Перестановки в составе? Ищем оптимальные варианты, мы недовольны. Чем мы можем быть довольны, когда такие результаты? Сафин пропустил игру не по медицинским показателям. Проблемы в большинстве? Наверное, банального мастерства не хватает, кто же им мешает забивать «пять на три»?» — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

«Лада» уступила третью игру подряд. Ранее тольяттинцы проиграли СКА (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (1:2). «Лада» потерпела пять поражений в семи матчах.

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