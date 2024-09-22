Илья Самсонов назвал хоккеиста, который помогает ему с адаптацией в «Вегасе»

Российский хоккеист Илья Самсонов назвал хоккеиста Национальной хоккейной лиги, который помогает ему адаптироваться в новой команде.

«Эдин Хилл был первым, кто мне написал, когда я подписал контракт. Он отличный парень, много мне помогает. Мы постараемся общаться чаще, когда получше узнаем друг друга. Для нас обоих это отличная возможность. Я здесь, чтобы помочь команде стать лучше. Дело не только во мне — я постараюсь помочь Эдину, а он мне. Это хорошо для команды. Каждой команде здорово иметь двух хороших вратарей», — приводят слова Самсонова официальные соцсети «Вегас Голден Найтс».

Хилл провёл в составе «Вегаса» уже два сезона и вместе с ним завоевал Кубок Стэнли. 27-летний Самсонов покинул расположение «Торонто» и присоединился к американскому клубу.

Ранее он рассказал, сколько времени ему понадобилось на то, чтобы принять решение о переходе.