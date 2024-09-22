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Лямкин — о своём удалении: вроде в хоккей играем, не знаю, почему удаляют за такие вещи

Лямкин — о своём удалении: вроде в хоккей играем, не знаю, почему удаляют за такие вещи
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин признался, что не понимает своего удаления в матче с «Сочи» (5:2) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Лямкин (Галимов, Сафонов) – 09:03 (5x5)     2:0 Коршков (Галимов) – 18:42 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов) – 19:46 (5x5)     4:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 23:02 (5x4)     5:0 Терехов (Лучевников, Марченко) – 31:25 (5x5)     5:1 Хафизов (Сероух, Авершин) – 36:21 (5x5)     5:2 Хафизов – 50:37 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Соперник играл хорошо, активно, мы удачно реализовали свои моменты, повели в счёте. Немного смазали концовку, конечно.

Удаление для меня было не совсем понятным, вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи. Поэтому эмоционально отреагировал. В моменте с голом повезло, что Артём меня хорошо вывел на ворота», — приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Ак Барс» продлил победную серию до трёх матчей.

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