Лямкин — о своём удалении: вроде в хоккей играем, не знаю, почему удаляют за такие вещи

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин признался, что не понимает своего удаления в матче с «Сочи» (5:2) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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«Соперник играл хорошо, активно, мы удачно реализовали свои моменты, повели в счёте. Немного смазали концовку, конечно.

Удаление для меня было не совсем понятным, вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи. Поэтому эмоционально отреагировал. В моменте с голом повезло, что Артём меня хорошо вывел на ворота», — приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Ак Барс» продлил победную серию до трёх матчей.