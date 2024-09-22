Драйзайтль поделился, что его любимым хоккеистом был Павел Дацюк

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль во время кэмпа с командой поделился, что его любимом хоккеистом был Павел Дацюк.

Драйзайтль дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015 за «Эдмонтон» и готовится провести в нём свой 11-й сезон. Дацюк в первые годы Драйзайтля в лиге играл за «Детройт».

Дацюк официально не завершал карьеру, однако последний раз профессионально он играл в «Автомобилисте» с 2019 по 2021 год. В конце июня 2024 года стало известно, что Павел Дацюк введён в Зал славы. Экс-нападающий «Детройта» стал 10-м в истории и первым с 2019-го года россиянином, которого ввели в Зал славы.

Сам Драйзайтль заработал 106 очков в 81 матче минувшего сезона.