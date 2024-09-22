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Главный тренер «Ак Барса» высказался о третьей победе подряд в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» высказался о третьей победе подряд в КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче КХЛ.

«Хороший матч, хорошая победа. Нам важно было успешно провести домашнюю серию, ещё на презентации команды в Альметьевске были впечатлены тем, как нас встретили зрители. Теперь же три домашних матча – три аншлага. Просим ребят играть с первой и до последней секунды, так как очень ценим поддержку наших болельщиков. Разберём игру и готовимся к выезду», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение.

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