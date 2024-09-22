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Форвард «Лады» объяснил, почему команда проиграла «Автомобилисту»

Форвард «Лады» объяснил, почему команда проиграла «Автомобилисту»
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Нападающий «Лады» Архип Неколенко прокомментировал поражение команды в матче с «Автомобилистом» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Голышев) – 36:11 (5x5)    

«Хорошо играли. Даже не знаю, почему так вышло. Все пацаны — молодчики. Немножко нам не везёт, что-то не хочет шайба заходить в ворота. Надеюсь, что в следующей игре мы минимум пять шайб забросим. «Автомобилист» — неудобный соперник? Нет, ничего неудобного. Обычный соперник, честно говоря. Просто нужно забивать голы.

Плохая реализация большинства? Такое бывает. Просто надо перебороть этот момент, потренировать большинство ещё. У нас впереди есть два дня до следующей игры. Все мысли должны быть только о победе», — приводит слова Неколенко пресс-служба «Лады» на официальном сайте.

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