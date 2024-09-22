Форвард «Лады» объяснил, почему команда проиграла «Автомобилисту»

Нападающий «Лады» Архип Неколенко прокомментировал поражение команды в матче с «Автомобилистом» (0:1).

«Хорошо играли. Даже не знаю, почему так вышло. Все пацаны — молодчики. Немножко нам не везёт, что-то не хочет шайба заходить в ворота. Надеюсь, что в следующей игре мы минимум пять шайб забросим. «Автомобилист» — неудобный соперник? Нет, ничего неудобного. Обычный соперник, честно говоря. Просто нужно забивать голы.

Плохая реализация большинства? Такое бывает. Просто надо перебороть этот момент, потренировать большинство ещё. У нас впереди есть два дня до следующей игры. Все мысли должны быть только о победе», — приводит слова Неколенко пресс-служба «Лады» на официальном сайте.