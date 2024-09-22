«Некоторые допустили ошибки, не буду называть фамилии». Зубов — о матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«В зачёт можно занести третий период, ребята очень старались, но было уже поздно. Соперник немного ослабил давление. В целом, ребята должны выходить и понимать, что они на льду не просто так. Сегодня группа молодых ребят дала пример, как надо выходить и биться за эмблему и команду.

Не были готовы к давлению? Здесь некоторые игроки допустили ряд ошибок, после которых и произошли голы. Не буду называть фамилии, они прекрасно об этом знают. Переживать надо за команду и результат», — приводит слова Зубова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.