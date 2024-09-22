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«Флорида» без Бобровского обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче

«Флорида» без Бобровского обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче
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Сегодня, 22 сентября, завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз». Со счётом 3:2 выиграла «Флорида».

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Беннетт (Ткачук, Говорка) – 24:13 (5x5)     2:0 Сен Мартен (Савчин) – 25:44 (5x5)     3:0 Асплунд (Сурдиф) – 31:23 (5x5)     3:1 Смит (Л'Эрё, Маккэррон) – 36:35 (5x5)     3:2 Кемелль – 53:44 (5x5)    

«Флорида» открыла счёт и уже к середине второго периода вела — 3:0. Заброшенными шайбами отметились: Сэм Беннетт, Хантер Сен Мартен, Расмус Асплунд. «Нэшвиллу» удалось отыграть две шайбы: Коул Смит, Йоаким Кемелль.

В стартовом составе не оказалось российского голкипера, играющего в составе «Флориды», — Сергея Бобровского.

Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» завоевала Кубок Стэнли, Бобровский защищал ворота в финальной серии c «Эдмонтоном» и в последнем, седьмом матче этого противостояния, пропустив лишь одну шайбу в основное время.

Следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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