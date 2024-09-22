«Флорида» без Бобровского обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче

Сегодня, 22 сентября, завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз». Со счётом 3:2 выиграла «Флорида».
«Флорида» открыла счёт и уже к середине второго периода вела — 3:0. Заброшенными шайбами отметились: Сэм Беннетт, Хантер Сен Мартен, Расмус Асплунд. «Нэшвиллу» удалось отыграть две шайбы: Коул Смит, Йоаким Кемелль.
В стартовом составе не оказалось российского голкипера, играющего в составе «Флориды», — Сергея Бобровского.
Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» завоевала Кубок Стэнли, Бобровский защищал ворота в финальной серии c «Эдмонтоном» и в последнем, седьмом матче этого противостояния, пропустив лишь одну шайбу в основное время.
Следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.
- 22 сентября 2024
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