Форвард «Ак Барса» не считает, что у команды всё получается в нынешнем сезоне

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сочи» (5:2).

— Против таких соперников тяжелее настраиваться. Хорошо, что выиграли.

— Всё ли сейчас получается у команды?

— Не сказал бы, что всё. Но после выезда мы играем намного лучше. Немного поменяли систему. Думаю, это даёт свои плоды.

— У тебя хороший старт сезона. Обращаешь на это внимание?

— Тренеры говорят не обращать внимания на комментарии. Главное для меня — это приносить пользу команде.

— Летом не менял план подготовки к сезону?

— Нет. Думаю, главное — это доверие тренеров. И это себя оправдывает, — приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.