Форвард «Ак Барса» не считает, что у команды всё получается в нынешнем сезоне
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сочи» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Лямкин (Галимов, Сафонов) – 09:03 (5x5) 2:0 Коршков (Галимов) – 18:42 (5x5) 3:0 Яшкин (Семёнов) – 19:46 (5x5) 4:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 23:02 (5x4) 5:0 Терехов (Лучевников, Марченко) – 31:25 (5x5) 5:1 Хафизов (Сероух, Авершин) – 36:21 (5x5) 5:2 Хафизов – 50:37 (4x5)
— Против таких соперников тяжелее настраиваться. Хорошо, что выиграли.
— Всё ли сейчас получается у команды?
— Не сказал бы, что всё. Но после выезда мы играем намного лучше. Немного поменяли систему. Думаю, это даёт свои плоды.
— У тебя хороший старт сезона. Обращаешь на это внимание?
— Тренеры говорят не обращать внимания на комментарии. Главное для меня — это приносить пользу команде.
— Летом не менял план подготовки к сезону?
— Нет. Думаю, главное — это доверие тренеров. И это себя оправдывает, — приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
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