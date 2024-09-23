Ротенберг намекнул на подписание контракта с Тони Деанджело в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг намекнул на подписание Тони Деанджело в СКА. В своём телеграм-канале он опубликовал видеоотрывок советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

«Невероятные приключения итальянцев в России», — написал Ротенберг под постом.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

Официальной информации о подписании игрока ещё не было опубликовано в социальных сетях и на сайте клуба.