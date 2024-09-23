«Вашингтон» без Овечкина крупно уступил «Филадельфии» в предсезонном матче

Сегодня, в ночь на 23 сентября, завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». Со счётом 6:2 выиграла «Филадельфия».
«Филадельфия» открыла счёт на пятой минуте — шайбу забросил Бобби Бринк. К концу первого периода счёт стал 2:1 — у «Филадельфии» отличился Морган Фрост, а у «Вашингтона» — Эндрю Кристалл. Во втором периоде команды обменялись голами Джоэля Фараби и Ивана Мирошниченко. В третьем периоде Бринк, Олле Люкселль и Фрост довели преимущество «Филадельфии» до четырёх шайб.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принимал участия в этом матче.
Для обоих клубов это был первая встреча во время текущей предсезонной подготовки.
Следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.
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