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«Вашингтон» без Овечкина крупно уступил «Филадельфии» в предсезонном матче

«Вашингтон» без Овечкина крупно уступил «Филадельфии» в предсезонном матче
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Сегодня, в ночь на 23 сентября, завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». Со счётом 6:2 выиграла «Филадельфия».

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фараби, Лучанко) – 04:39 (5x5)     0:2 Фрост (Мичков, Андре) – 16:44 (5x5)     1:2 Кристалл (Алексеев, Бир) – 17:20 (5x5)     1:3 Фараби (Типпетт, Фрост) – 30:21 (5x4)     2:3 Мирошниченко – 38:35 (5x4)     2:4 Бринк (Лучанко, Фараби) – 45:37 (5x5)     2:5 Люкселль (Гарднер, Кейтс) – 46:51 (5x5)     2:6 Фрост (Фараби, Мичков) – 52:00 (5x4)    

«Филадельфия» открыла счёт на пятой минуте — шайбу забросил Бобби Бринк. К концу первого периода счёт стал 2:1 — у «Филадельфии» отличился Морган Фрост, а у «Вашингтона» — Эндрю Кристалл. Во втором периоде команды обменялись голами Джоэля Фараби и Ивана Мирошниченко. В третьем периоде Бринк, Олле Люкселль и Фрост довели преимущество «Филадельфии» до четырёх шайб.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принимал участия в этом матче.

Для обоих клубов это был первая встреча во время текущей предсезонной подготовки.

Следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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