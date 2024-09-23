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Гребёнкин сыграет в одном звене с Таваресом в предсезонном матче с «Оттавой»

Гребёнкин сыграет в одном звене с Таваресом в предсезонном матче с «Оттавой»
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Российский хоккеист, нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин выйдет в одном звене с Джоном Таваресом и Максом Пасиоретти в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5)     1:1     1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5)    

По итогам прошлого сезона «Торонто» добрались до четвертьфинала плей-офф Восточной конференции, где в серии проиграла «Бостон Брюинз».

Напомним, Гребёнкин сезон-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба нападающий набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах.

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