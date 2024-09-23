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38-летний Николай Кулёмин объяснил своё возвращение в НХЛ

38-летний Николай Кулёмин объяснил своё возвращение в НХЛ
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38-летний российский нападающий Николай Кулёмин высказался о своём возвращении в Национальную хоккейную лигу, где он будет выступать за «Оттаву Сезаторз», подписав с клубом пробный контракт.

«Я хотел, чтобы мой сын играл в Канаде, и я хотел вернуться сюда, чтобы играть где-то. Я взволнован и благодарен за возможность вернуться, чтобы показать всё, на что я способен, и попасть в команду. Все зависит от меня. Я должен показать, что я всё ещё могу играть, могу помогать команде и играть на том же уровне, на котором я всегда был», — приводит слова Кулёмина The Record.

Ранее в НХЛ уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулемин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.

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