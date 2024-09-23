«Рейнджерс» без Панарина обыграли «Бостон» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Виктор Манчини, Филип Хитил и Алекс Бельзиль. За «Бостон» отличились Коул Кёпке и Тревор Кунтар. Российский нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов записал на свой счёт результативную передачу.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграл в матче. Для обоих клубов это был первая встреча во время текущей предсезонной подготовки.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: