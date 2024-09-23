«Рейнджерс» без Панарина обыграли «Бостон» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 3:2.
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кёпке (Суизи, Меркулов) – 01:34 (5x5) 1:1 Манчини (Блид, Бродзински) – 10:23 (5x5) 1:2 Хитил (Кайлли, Манчини) – 18:47 (5x4) 2:2 Кунтар (Браун, Нельсон) – 32:33 (5x5) 2:3 Бельзиль (Хитил, Мэки) – 44:46 (5x5)
В составе победителей голами отметились Виктор Манчини, Филип Хитил и Алекс Бельзиль. За «Бостон» отличились Коул Кёпке и Тревор Кунтар. Российский нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов записал на свой счёт результативную передачу.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграл в матче. Для обоих клубов это был первая встреча во время текущей предсезонной подготовки.
Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.
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Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе:
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