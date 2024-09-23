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«Это напомнит вам кое-кого...» «Вашингтон» — о голе Ивана Мирошниченко

«Это напомнит вам кое-кого...» «Вашингтон» — о голе Ивана Мирошниченко
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«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на гол российского нападающего Ивана Мирошниченко в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (2:6).

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фараби, Лучанко) – 04:39 (5x5)     0:2 Фрост (Мичков, Андре) – 16:44 (5x5)     1:2 Кристалл (Алексеев, Бир) – 17:20 (5x5)     1:3 Фараби (Типпетт, Фрост) – 30:21 (5x4)     2:3 Мирошниченко – 38:35 (5x4)     2:4 Бринк (Лучанко, Фараби) – 45:37 (5x5)     2:5 Люкселль (Гарднер, Кейтс) – 46:51 (5x5)     2:6 Фрост (Фараби, Мичков) – 52:00 (5x4)    

«Уф, это напомнит вам кое-кого...», — написано на официальной странице «Вашингтона» в социальной сети X.

Вероятнее всего «Вашингтон» намекает на схожесть гола Мирошниченко с шайбами, которые забрасывает российский нападающий Александр Овечкин. Мирошниченко забил гол с похожей позиции и в похожем стиле, как это делает Овечкин.

Отметим. Овечкин не принимал участие в матче с «Филадельфией».

Для обоих клубов это был первая встреча во время текущей предсезонной подготовки. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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