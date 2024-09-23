«Это напомнит вам кое-кого...» «Вашингтон» — о голе Ивана Мирошниченко

«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на гол российского нападающего Ивана Мирошниченко в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (2:6).

«Уф, это напомнит вам кое-кого...», — написано на официальной странице «Вашингтона» в социальной сети X.

Вероятнее всего «Вашингтон» намекает на схожесть гола Мирошниченко с шайбами, которые забрасывает российский нападающий Александр Овечкин. Мирошниченко забил гол с похожей позиции и в похожем стиле, как это делает Овечкин.

Отметим. Овечкин не принимал участие в матче с «Филадельфией».

Для обоих клубов это был первая встреча во время текущей предсезонной подготовки. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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