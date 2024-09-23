Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

38-летний Кулёмин отметился результативной передачей в первом матче за «Оттаву»

38-летний Кулёмин отметился результативной передачей в первом матче за «Оттаву»
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) проходит предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». На момент написания новости во встрече проходит первый период, счёт 1:0 в пользу «Оттавы».

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5)     1:1     1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5)    

38-летний новичок «Сенаторз» Николай Кулёмин записал на свой счёт результативную передачу в первой же игре за команду. Ранее «Оттава» подписала пробный контракт с россиянином.

Напомним, в НХЛ уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулёмин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.

Материалы по теме
Вратарь стал открытием, защитника ждут в основе. Как наши провели лагеря новичков в НХЛ?
Вратарь стал открытием, защитника ждут в основе. Как наши провели лагеря новичков в НХЛ?

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android