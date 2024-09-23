38-летний Кулёмин отметился результативной передачей в первом матче за «Оттаву»

В эти минуты на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) проходит предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». На момент написания новости во встрече проходит первый период, счёт 1:0 в пользу «Оттавы».

38-летний новичок «Сенаторз» Николай Кулёмин записал на свой счёт результативную передачу в первой же игре за команду. Ранее «Оттава» подписала пробный контракт с россиянином.

Напомним, в НХЛ уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулёмин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.

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