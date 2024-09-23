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«Флорида» с Бобровским и Куликовым обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ

«Флорида» с Бобровским и Куликовым обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Нэшвилл Предаторз». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершился победой «Флориды» со счётом 6:2.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 04:34 (5x4)     2:0 Давьес (Беннинг, Джилес) – 07:36 (5x4)     3:0 Боквист (Боквист, Райнхарт) – 14:46 (4x3)     4:0 Форслинг – 16:15 (5x5)     4:1 Луккини – 17:51 (5x5)     5:1 Джилес (Давьес) – 36:40 (5x5)     6:1 Боквист (Гаджович) – 50:22 (5x5)     6:2 Стэмкос (Евангелиста, О'Райлли) – 56:03 (5x4)    

В составе победителей забивали Сэм Райнхарт, Джош Давьес, Йеспер Боквист, Густав Форслинг, Патрик Джилес и Адам Боквист. Российский голкипер Сергей Бобровский вышел на площадку во втором периоде и пропустил одну шайбу. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

За «Нэшвилл» забивали Джейк Луккини и Стивен Стэмкос.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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