«Флорида» с Бобровским и Куликовым обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Нэшвилл Предаторз». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершился победой «Флориды» со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Сэм Райнхарт, Джош Давьес, Йеспер Боквист, Густав Форслинг, Патрик Джилес и Адам Боквист. Российский голкипер Сергей Бобровский вышел на площадку во втором периоде и пропустил одну шайбу. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

За «Нэшвилл» забивали Джейк Луккини и Стивен Стэмкос.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году