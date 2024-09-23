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«Поздравляем с первым голом в истории». «Сент-Луис» – о шайбе «Юты» в свои ворота

«Поздравляем с первым голом в истории». «Сент-Луис» – о шайбе «Юты» в свои ворота
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Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» обратилась к новой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» после курьёзного пропущенного гола в предсезонном матче.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Холлоуэй (Шенн, Перунович) – 12:31 (5x4)     0:2 Мальмстрём – 23:32 (en)     1:2 Карконе (Маккартни) – 29:42 (5x5)     2:2 Коннотон (Маккартни, Келемен) – 32:21 (5x5)     3:2 Гюнтер (Макбэйн) – 48:05 (5x4)     3:3 Робертссон (Пекарчик, Бахингер) – 55:58 (4x4)     4:3 Кули – 58:43     5:3 Карконе – 59:28 (en)    

«Поздравляем «Юту» с первым голом в истории», — написала пресс-служба «Блюз» в одной из социальных сетей.

Во втором периоде игрок «Юты» в зоне атаки отдал передачу на синюю линию, однако защитник команды не смог принять шайбу, которая впоследствии докатилась до пустых ворот коллектива из Солт-Лейка.

Напомним, ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

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