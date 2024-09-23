«Поздравляем с первым голом в истории». «Сент-Луис» – о шайбе «Юты» в свои ворота

Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» обратилась к новой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» после курьёзного пропущенного гола в предсезонном матче.

«Поздравляем «Юту» с первым голом в истории», — написала пресс-служба «Блюз» в одной из социальных сетей.

Во втором периоде игрок «Юты» в зоне атаки отдал передачу на синюю линию, однако защитник команды не смог принять шайбу, которая впоследствии докатилась до пустых ворот коллектива из Солт-Лейка.

Напомним, ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: