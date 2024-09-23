Передача Кулёмина помогла «Оттаве» обыграть «Торонто» в предсезонном матче с 11 голами

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», который состоялся на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). «Сенаторз» обыграли соперника в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей голами отметились Ян Еник, Коул Рейнхардт (дубль), Адам Годетт, Донован Себранго и Картер Якемчук. Российский нападающий «Оттавы» Николай Кулёмин отметился результативной передачей.

За «Торонто» отличились Мэтт Нис, Макс Пасиоретти (дубль), Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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