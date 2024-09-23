Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Кулёмина помогла «Оттаве» обыграть «Торонто» в предсезонном матче с 11 голами

Передача Кулёмина помогла «Оттаве» обыграть «Торонто» в предсезонном матче с 11 голами
Комментарии

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», который состоялся на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). «Сенаторз» обыграли соперника в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5)     1:1 Нис (Марнер, Танев) – 27:26 (5x5)     1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5)     1:3 Годетт (Еник, Рейнхардт) – 31:45 (5x5)     2:3 Пасиоретти (Райлли, Танев) – 42:38 (5x5)     3:3 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 43:20 (5x4)     4:3 Пасиоретти (Танев) – 45:28 (5x5)     4:4 Себранго (Еник, Рейнхардт) – 45:46 (5x5)     4:5 Рейнхардт (Халлидей) – 49:18 (5x5)     5:5 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 59:38 (6x5)     5:6 Якемчук (Халлидей, Амадио) – 62:37 (3x3)    

В составе победителей голами отметились Ян Еник, Коул Рейнхардт (дубль), Адам Годетт, Донован Себранго и Картер Якемчук. Российский нападающий «Оттавы» Николай Кулёмин отметился результативной передачей.

За «Торонто» отличились Мэтт Нис, Макс Пасиоретти (дубль), Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

Материалы по теме
В ожидании успеха. 10 игроков НХЛ, которые могут удивить в новом сезоне
В ожидании успеха. 10 игроков НХЛ, которые могут удивить в новом сезоне

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android