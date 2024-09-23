Никита Гребёнкин подрался с американским форвардом в первом матче за «Торонто».

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин подрался с американским нападающим «Оттавы Сенаторз» Адамом Годеттом в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Сам матч завершился победой «Оттавы» в овертайме со счётом 6:5. Для Гребёнкина это первый матч за «Торонто».

Напомним, Гребёнкин сезон-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба нападающий набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах.

Материалы по теме 38-летний Кулёмин отметился результативной передачей в первом матче за «Оттаву»

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году