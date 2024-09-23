Никита Гребёнкин подрался с американским форвардом в первом матче за «Торонто».
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Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин подрался с американским нападающим «Оттавы Сенаторз» Адамом Годеттом в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
Сам матч завершился победой «Оттавы» в овертайме со счётом 6:5. Для Гребёнкина это первый матч за «Торонто».
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5) 1:1 Нис (Марнер, Танев) – 27:26 (5x5) 1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5) 1:3 Годетт (Еник, Рейнхардт) – 31:45 (5x5) 2:3 Пасиоретти (Райлли, Танев) – 42:38 (5x5) 3:3 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 43:20 (5x4) 4:3 Пасиоретти (Танев) – 45:28 (5x5) 4:4 Себранго (Еник, Рейнхардт) – 45:46 (5x5) 4:5 Рейнхардт (Халлидей) – 49:18 (5x5) 5:5 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 59:38 (6x5) 5:6 Якемчук (Халлидей, Амадио) – 62:37 (3x3)
Напомним, Гребёнкин сезон-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба нападающий набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах.
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