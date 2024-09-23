Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Айлендерс» обыграли соперника со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Жюльен Готье, Камден Тизинг и Симон Хольмстрём. Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков записал на свой счёт результативную передачу. Отметим, что вратари Илья Сорокин и Семён Варламов, а также защитник Александр Романов участие в матче не принимали.

За «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир и Йеспер Братт.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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