Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Айлендерс» обыграли соперника со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хишир (Братт) – 02:18 (5x4) 1:1 Ли (Вальстрём) – 28:16 (5x5) 2:1 Братт (Хишир) – 28:48 (5x5) 2:2 Готье (Цыплаков, Маклин) – 37:05 (5x5) 2:3 Тизинг (Пелеч) – 42:47 (5x5) 2:4 Хольмстрём – 59:54 (en)
В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Жюльен Готье, Камден Тизинг и Симон Хольмстрём. Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков записал на свой счёт результативную передачу. Отметим, что вратари Илья Сорокин и Семён Варламов, а также защитник Александр Романов участие в матче не принимали.
За «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир и Йеспер Братт.
Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.
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