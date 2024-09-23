«Металлург» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 23 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.
В прошлом сезоне в четырёх матчах между этими командами три победы одержал «Металлург». В текущем сезоне эта встреча станет первой из четырёх запланированных.
В текущем сезоне «Салават Юлаев» потерпел лишь одно поражение в шести проведённых играх. «Металлург», в свою очередь, выиграл лишь два матча из семи.