Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Салават Юлаев: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Металлург» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне в четырёх матчах между этими командами три победы одержал «Металлург». В текущем сезоне эта встреча станет первой из четырёх запланированных.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» потерпел лишь одно поражение в шести проведённых играх. «Металлург», в свою очередь, выиграл лишь два матча из семи.

Материалы по теме
Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ
Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android