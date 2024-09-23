«Хочу улучшить свою игру». Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал победу в своём первом предсезонном матче с «Вашингтоном» (6:2). Российский форвард отметился двумя результативными передачами и провёл на площадке 19 минут и 14 секунд, что стало самым большим игровым временем среди форвардов «Флайерз».
«Чувствую себя отлично, слава богу, что в первой игре удалось выиграть. Двигаемся дальше, впереди много работы. В первую очередь мне надо поработать над буллитами. Сегодня не получилось забить, хотелось бы забивать.
Видел ли я Моргана Фроста, когда отдавал ему передачу из-за ворот? Нет, глаза закрыл и отдал (смеётся). На самом деле видел, отдал ему пас, а он хорошо сработал руками и забил гол. Сегодня я много играл, очень благодарен тренерскому штабу за доверие. Хочу улучшить свою игру, потому что есть определённые моменты, которыми я недоволен», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.
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