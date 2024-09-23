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«Хочу улучшить свою игру». Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Вашингтоном»

«Хочу улучшить свою игру». Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Вашингтоном»
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал победу в своём первом предсезонном матче с «Вашингтоном» (6:2). Российский форвард отметился двумя результативными передачами и провёл на площадке 19 минут и 14 секунд, что стало самым большим игровым временем среди форвардов «Флайерз».

«Чувствую себя отлично, слава богу, что в первой игре удалось выиграть. Двигаемся дальше, впереди много работы. В первую очередь мне надо поработать над буллитами. Сегодня не получилось забить, хотелось бы забивать.

Видел ли я Моргана Фроста, когда отдавал ему передачу из-за ворот? Нет, глаза закрыл и отдал (смеётся). На самом деле видел, отдал ему пас, а он хорошо сработал руками и забил гол. Сегодня я много играл, очень благодарен тренерскому штабу за доверие. Хочу улучшить свою игру, потому что есть определённые моменты, которыми я недоволен», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фараби, Лучанко) – 04:39 (5x5)     0:2 Фрост (Мичков, Андре) – 16:44 (5x5)     1:2 Кристалл (Алексеев, Бир) – 17:20 (5x5)     1:3 Фараби (Типпетт, Фрост) – 30:21 (5x4)     2:3 Мирошниченко – 38:35 (5x4)     2:4 Бринк (Лучанко, Фараби) – 45:37 (5x5)     2:5 Люкселль (Гарднер, Кейтс) – 46:51 (5x5)     2:6 Фрост (Фараби, Мичков) – 52:00 (5x4)    
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