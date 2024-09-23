СКА — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет канал «Матч ТВ».

В прошлом сезоне оба матча со СКА остались за «Авангардом». Оба матча получились результативными и изобиловали стычками и драками.

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. Петербугский клуб подходит к встрече с омичами с трёхматчевой победной серией. «Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем проиграл четыре матча кряду.