«Новый тяжеловес в городе». Тафгай «Торонто» оценил первую драку Гребёнкина в НХЛ

Тафгай «Торонто» Райан Ривз оценил первую драку российского нападающего «Мэйпл Лифс» Никиты Гребёнкина. Россиянин в середине третьего периода матча с «Оттавой» подрался с Адамом Годеттом.
«А потом ещё и толпу завёл? Мне просто это нравится. Новый тяжеловес в городе, мне это нравится. Здорово, что молодёжь так включена. Это полностью командный поступок.
Я вообще не знал, что он такой, но русские, как правило, сильные», — цитирует Ривза пресс-служба канадского клуба.
Гребёнкин не отметился результативными действиями в своём первом предсезонном матче за «Торонто». Напомним, Гребёнкин в сезоне-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».
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