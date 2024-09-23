«Отличная работа». Берюбе похвалил Гребёнкина за драку в дебютном матче за «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе оценил драку российского форварда Никиты Гребёнкина в своём первом матче за «Мэйпл Лифс». Тренер отбил кулачок россиянину, когда тот вернулся на скамейку запасных после отбытия большого штрафа за драку.

«Я просто сказал ему: «Отличная работа». Он молодой парень и многое показал в тренировочном лагере. Он сильный, габаритный, умелый. Он старается произвести впечатление.

Он очень заметный, в первую очередь это большой и сильный парень. Смышлёный, у него хороший хоккейный интеллект. Он не боится играть в тело и обладает хорошим мастерством», — приводит слова Берюбе официальный сайт канадского клуба.