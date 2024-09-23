«Отличная работа». Берюбе похвалил Гребёнкина за драку в дебютном матче за «Торонто»
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Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе оценил драку российского форварда Никиты Гребёнкина в своём первом матче за «Мэйпл Лифс». Тренер отбил кулачок россиянину, когда тот вернулся на скамейку запасных после отбытия большого штрафа за драку.
«Я просто сказал ему: «Отличная работа». Он молодой парень и многое показал в тренировочном лагере. Он сильный, габаритный, умелый. Он старается произвести впечатление.
Он очень заметный, в первую очередь это большой и сильный парень. Смышлёный, у него хороший хоккейный интеллект. Он не боится играть в тело и обладает хорошим мастерством», — приводит слова Берюбе официальный сайт канадского клуба.
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5) 1:1 Нис (Марнер, Танев) – 27:26 (5x5) 1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5) 1:3 Годетт (Еник, Рейнхардт) – 31:45 (5x5) 2:3 Пасиоретти (Райлли, Танев) – 42:38 (5x5) 3:3 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 43:20 (5x4) 4:3 Пасиоретти (Танев) – 45:28 (5x5) 4:4 Себранго (Еник, Рейнхардт) – 45:46 (5x5) 4:5 Рейнхардт (Халлидей) – 49:18 (5x5) 5:5 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 59:38 (6x5) 5:6 Якемчук (Халлидей, Амадио) – 62:37 (3x3)
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