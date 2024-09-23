Малкин и Летанг выбежали на поле перед первым домашним матчем «Питтсбурга» в НФЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и защитник Крис Летанг приняли участие в первой домашней игре команды НФЛ «Питтсбург Пайрэтс». Хоккеисты выбежали на поле, размахивая полотенцами.

Права на видео принадлежат NFL. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале «Питтсбурга».

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

Первый матч нового сезона НХЛ «Питтсбург» проведёт на домашней площадке 10 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс».