Лидер «Торонто» — о драке Гребёнкина: не знал, что он боец, завёл трибуны и команду

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер прокомментировал первую драку российского форварда Никиты Гребёнкина за «Мэйпл Лифс». Россиянин подрался с Адамом Годеттом в третьем периоде предсезонного матча с «Оттавой» (5:6 ОТ).

«Это придало энергии всем на арене. Не знал, что он боец, так что это было интересно увидеть, и он проделал великолепную работу. Он точно завёл и трибуны, и команду», — цитирует Нюландера пресс-служба канадского клуба.

Главный тренер «Торонто» Крейг Берюбе и хоккеисты «Мэйпл Лифс» похвалили Гребёнкина за драку. Напомним, Гребёнкин в сезоне-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».