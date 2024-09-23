Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Торонто» — о драке Гребёнкина: не знал, что он боец, завёл трибуны и команду

Лидер «Торонто» — о драке Гребёнкина: не знал, что он боец, завёл трибуны и команду
Комментарии

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер прокомментировал первую драку российского форварда Никиты Гребёнкина за «Мэйпл Лифс». Россиянин подрался с Адамом Годеттом в третьем периоде предсезонного матча с «Оттавой» (5:6 ОТ).

«Это придало энергии всем на арене. Не знал, что он боец, так что это было интересно увидеть, и он проделал великолепную работу. Он точно завёл и трибуны, и команду», — цитирует Нюландера пресс-служба канадского клуба.

Главный тренер «Торонто» Крейг Берюбе и хоккеисты «Мэйпл Лифс» похвалили Гребёнкина за драку. Напомним, Гребёнкин в сезоне-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5)     1:1 Нис (Марнер, Танев) – 27:26 (5x5)     1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5)     1:3 Годетт (Еник, Рейнхардт) – 31:45 (5x5)     2:3 Пасиоретти (Райлли, Танев) – 42:38 (5x5)     3:3 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 43:20 (5x4)     4:3 Пасиоретти (Танев) – 45:28 (5x5)     4:4 Себранго (Еник, Рейнхардт) – 45:46 (5x5)     4:5 Рейнхардт (Халлидей) – 49:18 (5x5)     5:5 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 59:38 (6x5)     5:6 Якемчук (Халлидей, Амадио) – 62:37 (3x3)    
Материалы по теме
«Русские — сильные». Гребёнкин одной яркой дракой влюбил в себя канадских фанатов
«Русские — сильные». Гребёнкин одной яркой дракой влюбил в себя канадских фанатов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android