Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев — лидер, Немировски проваливается с «Барысом»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

Место Тренер Клуб 1 Андрей Козырев «Северсталь» 2 Игорь Никитин «Локомотив» 3 Николай Заварухин «Автомобилист» 4 Бенуа Гру «Трактор» 5 Илья Воробьёв ЦСКА 6 Вадим Епанчинцев «Сибирь» 7 Роман Ротенберг СКА 8 Леонид Тамбиев «Адмирал» 9 Виктор Козлов «Салават Юлаев» 10 Алексей Жамнов «Спартак» 11 Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 12 Олег Леонтьев «Нефтехимик» 13 Андрей Разин «Металлург» 14 Игорь Ларионов «Торпедо» 15 Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 Алексей Кудашов «Динамо» М 17 Андрей Мартемьянов «Амур» 18 Олег Браташ «Лада» 19 Павел Десятков «Витязь» 20 Михаил Кравец «Куньлунь» 21 Сергей Звягин «Авангард» 22 Сергей Зубов ХК «Сочи» 23 Дэвид Немировски «Барыс»