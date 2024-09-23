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Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев — лидер, Немировски проваливается с «Барысом»

Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев — лидер, Немировски проваливается с «Барысом»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

МестоТренерКлуб
1Андрей Козырев«Северсталь»
2Игорь Никитин«Локомотив»
3Николай Заварухин«Автомобилист»
4Бенуа Гру«Трактор»
5Илья ВоробьёвЦСКА
6Вадим Епанчинцев«Сибирь»
7Роман РотенбергСКА
8Леонид Тамбиев«Адмирал»
9Виктор Козлов«Салават Юлаев»
10Алексей Жамнов«Спартак»
11Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
12Олег Леонтьев«Нефтехимик»
13Андрей Разин«Металлург»
14Игорь Ларионов«Торпедо»
15Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
16Алексей Кудашов«Динамо» М
17Андрей Мартемьянов«Амур»
18Олег Браташ«Лада»
19Павел Десятков«Витязь»
20Михаил Кравец«Куньлунь»
21Сергей Звягин«Авангард»
22Сергей ЗубовХК «Сочи»
23Дэвид Немировски«Барыс»
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