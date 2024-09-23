Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев — лидер, Немировски проваливается с «Барысом»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|2
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|3
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|4
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|5
|Илья Воробьёв
|ЦСКА
|6
|Вадим Епанчинцев
|«Сибирь»
|7
|Роман Ротенберг
|СКА
|8
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|9
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|10
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|11
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|12
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|13
|Андрей Разин
|«Металлург»
|14
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|15
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|16
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|17
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
|18
|Олег Браташ
|«Лада»
|19
|Павел Десятков
|«Витязь»
|20
|Михаил Кравец
|«Куньлунь»
|21
|Сергей Звягин
|«Авангард»
|22
|Сергей Зубов
|ХК «Сочи»
|23
|Дэвид Немировски
|«Барыс»
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