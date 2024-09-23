Защитник «Торонто» — о драке Гребёнкина: он старается заработать себе место в составе

Защитник «Торонто» Крис Танев оценил драку российского нападающего Никиты Гребёнкина в дебютном матче за «Мэйпл Лифс». Россиянин подрался с Адамом Годеттом в середине третьего периода предсезонного матча с «Оттавой» (5:6 ОТ).

«Не думаю, что кто-то ожидал такое, но он проделал отличную работу. Молодой парень старается заработать себе место в составе команды. Это не осталось незамеченным. Молодец, он постарался завести команду, когда нам была нужна искра», — цитирует Танева пресс-служба канадского клуба.

Гребёнкин в сезоне-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».