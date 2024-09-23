Агент форварда «Трактора» Шабанова заявил об интересе к игроку со стороны скаутов НХЛ

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Трактора» Максима Шабанова, рассказал об интересе к игроку из НХЛ. После окончания этого сезона у форварда заканчивается контракт с челябинским клубом.

«Да, к нему есть интерес со стороны скаутов НХЛ. За ним постоянно смотрят, ещё начиная с прошлого сезона. Пока никаких переговоров с «Трактором» о продлении контракта не вели. Но надо присмотреться к новому тренеру, Бенуа Гру, насколько Максиму будет интересно под его руководством. Сейчас мы видим, что он показывает результат. Пока ещё рано о каких-то переговорах говорить. Мы всегда отталкиваемся от игрока и от его желания, скажем так. Думаю, что обратимся к этому вопросу ближе к Новому году», – цитирует Черных «РБ Спорт».

23-летний нападающий в текущем сезоне провёл шесть матчей, в которых набрал восемь очков — забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.